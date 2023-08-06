شاهد بالفيديو.. الفنان المصري محمد منير يبعث رسالة إنسانية لأهل السودان في مصر: (لو تعرضت مصر لتلك المأساة بالتأكيد لن يكون لدينا خيار سوى الذهاب إلى دولتنا الشقيقة السودان)





بعث الفنان المصري الشهير محمد منير برسالة إنسانية لأهل السودان بمصر وذلك خلال تقديمه حفل غنائي بمصر قبل أيام.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد قال الفنان الملقب بالكينغ: (الوضع العربي أوقات يفرح وأوقات يحزن، دولتنا الشقيقة السودان تعرضت لمأساة حقيقة).

وتابع منير: (وحين ما كنت أسأل نفسي وأصدقائي عن لا قدر الله لو تعرضت مصر لتلك المأساة أين كنا سنذهب، بالتأكيد لن يكون هناك اختيار لنا سوى الذهاب إلى السودان، علينا أن نحترم كل ضيوفنا، وأن نعاملهم كأشقاء لنا، لأن الأيام دول).

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين