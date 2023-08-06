شاهد مقطع الفيديو الذي تسبب في بكاء الفنانة هدى عربي





أكدت الفنانة الشهيرة ونجمة السوشيال ميديا الأولى في السودان هدى عربي أنها ذرفت الدموع ولم تتمالك نفسها بعد مشاهدتها مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد قامت الفنانة الملقبة بسلطانة الطرب بنشر مقطع فيديو على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لمدينة بحري مسقط رأسها قبل الحرب وبعدها.

المقطع المصحوب بأغنية (سر الهوى) للفنان الشاب محمد عثمان أظهر حالة الدمار الذي شهدته المدينة الشهيرة, كما أظهر جمال بحري قبل الحرب.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد شاركت هدى عربي المقطع وكتبت عليه: (وبكيت قدرتي) وسط تفاعلات حزينة من قبل جمهورها ومتابعيها.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين