شاهد بالصورة.. مناصرين للدعم السريع ينشرون تسريب لمحادثة بين الصحفية عائشة الماجدي وأحد القادة تستجديه من خلالها بإعادة سيارتها المسروقة





قام بعض مناصري قوات الدعم السريع على منصات مواقع التواصل الاجتماعي بتسريب محادثة بين الصحفية عائشة الماجدي وأحد الشخصيات البارزة بقوات الدعم السريع.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد تقدمت الصحفية بطلب للقيادي بالدعم السريع تطلب من خلاله إعادة سيارتها المسروقة.

أصدقاء ومتابعي الصحفية الشهيرة شككوا في محتوى الرسالة وذكروا أن المحادثة مفبركة وأكدوا أن الأمر حرب ضد عائشة الماجدي بسبب وقفتها ومناصرتها للجيش.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين