شاهد بالفيديو.. النقيب المتمرد على الجيش سفيان بريمة يتعرض لموقف صعب بعد محاصرته بأسئلة ساخنة من أفراد بالدعم السريع داخل إحدى المعسكرات





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا والمواقع الاسفيرية المختلفة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر مقطع تم تصويره من مكان بعيد تعرض النقيب سفيان محمد زين بريمة المتمرد على قادة الجيش لموقف صعب.

ووفقاً لما أورد ناشرو المقطع فإن سفيان تمت محاصرته من قبل أفراد يتبعون لقوات الدعم السريع والذين قاموا بمحاصرته بالأسئلة الساخنة وسط سخرية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين