نائب رئيس التجمع: ندعم المُطلقة





قال عاطف مغاورى، نائب رئيس حزب التجمع، إن الحزب يؤيد فكرة الانتخابات بالقائمة النسبية فى الانتخابات البرلمانية بمجلسيها النواب والشيوخ، باعتبارها الضمان الأكبر لتمثيل جميع الأحزاب والقوى الوطنية تحت قبة البرلمان.

وأضاف فى حواره مع «الوطن» أن القائمة المطلقة المغلقة تضرب أصوات الناخبين، لأن القائمة التى تحصل على 50%+1 تحظى بالفوز بكل المقاعد وتهدر 49% من الأصوات، بخلاف القائمة النسبية التى تضمن تمثيل القوائم الأخرى وفق لعدد الأصوات التى حصلت عليها فى السباق الانتخابى.

وأشار إلى أن نظام القائمة المطلقة يصلح فى الانتخابات المحلية، نظراً لنظامها الهرمى التسلسلى من مدينة لقرية ونجع إلى كَفر، حتى فى المحافظات، فالقائمة المطلقة فى ذات الصدد تضمن تمثيل كافة المواطنين المقيمين بها.

كيف ترى طرح طريقة النظم الانتخابية على طاولة الحوار الوطنى؟

– مناقشة جلسات الحوار الوطنى لطرق النظم الانتخابية أمر جيد للغاية ويشغل الكثير من المواطنين بالشارع المصرى، وباعتبار الحوار الوطنى مبادرة لحل مشكلات المجتمع ووضع استراتيجية شاملة لإزالة كافة التحديات، وكنا أول الأحزاب السياسية الداعمة له من إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى عن إطلاقه خلال شهر أبريل من العام الماضى.

ما موقف الحزب تجاه تطبيق النظام الأمثل فى الانتخابات النيابية؟

– حزب التجمع يؤيد بكل تأكيد نظام الانتخابات بالقائمة النسبية غير المشروطة كونها الأمثل لتعددية الأحزاب تحت قبة البرلمان والأنسب لجمع كافة طوائف الشعب فى تمثيل نيابى يتمتع بملامح الديمقراطية التى يحلم بها جموع المصريين، فـ«القائمة النسبية» تضمن التعددية تحت قبة البرلمان من خلال تمثيل كل حزب وفقاً للنسبة التى حصل عليها بالانتخابات.

ما سبب تمسككم بالقائمة النسبية؟

– القائمة المغلقة تضرب أصوات الناخبين، لأن القائمة التى تحصل على 50%+1 تحظى بالفوز بكل المقاعد وتهدر 49% من الأصوات بخلاف القائمة النسبية التى تضمن تمثيل القوائم الأخرى وفقاً لعدد الأصوات التى حصلت عليها فى السباق الانتخابى. ولكننا نؤيد القائمة المطلقة فى الانتخابات المحلية، نظراً للتسلسل الانتخابى القائمة عليه من مدينة إلى مركز أو قرية حتى النجوع، فوجود القائمة المطلقة فى ذات الحد يضمن تمثيل كافة فئات الشعب بالمجلس الشعبى المحلى دون أى إقصاء أو استبعاد، خاصة أن المجالس المحلية تلعب دوراً مهماً فى تعزيز أركان المجتمع ووحدته.

حدِّثنا عن معايير اختيار الحزب لمرشحيه.

– اختيار الحزب لمرشحيه يكون وفقاً للأجدر والأكفأ للترشح، وذلك يتم من خلال ترشيح أمانات المحافظات للشخصيات ذات التأثير بالمنطقة، ليتم إعدادهم وتأهيلهم داخل الحزب من خلال دورات نيابية يحاضر لها خبراء ومتخصصون تهدف لزيادة وعى المرشح بالدور المنوط به وترفع من خبراته السياسية والنيابية، خاصة لمن لم يسبق له الترشح أو خوض الانتخابات، وذلك فى إطار تقديم مرشحين يتمتعون بقدر كافٍ من مشكلات المجتمع ويعرفون متطلباته دون أى نقصان.

وما موقف الحزب من الانتخابات الرئاسية؟

– نعمد خلال الفترة الحالية إلى عقد اجتماعات داخلية للحزب لحسم موقفنا من الانتخابات، وقريباً سنعلن عن قرارنا النهائى من الانتخابات الرئاسية المقررة خلال الأشهر المقبلة.

«المغلقة» تضرب أصوات الناخبين

النظام الانتخابى الأمثل لإجراء انتخابات مجلسى النواب والشيوخ هو نظام القائمة النسبية غير المشروطة؛ لأن القائمة المطلقة المغلقة تضرب أصوات الناخبين؛ لأن القائمة التى تحصل على 50%+1 تحظى بالفوز بكل المقاعد وتهدر 49% من الأصوات، بخلاف القائمة النسبية التى تضمن تمثيل القوائم الأخرى وفقاً لعدد الأصوات التى حصلت عليها فى السباق الانتخابى، فى السياق ذاته نظام القائمة المطلقة يصلح فى الانتخابات المحلية كونها ذات هرم تسلسلى يترتب من مدينة لقرية ونجع، فالقائمة المطلقة فى ذات الصدد تضمن تمثيل جميع المواطنين المقيمين بجميع المناطق دون أى نقصان.