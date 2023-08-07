قيادة ريادة عدالة.. معز عمر بخيت يرثي رئيس جامعة الخليج العربي

كتب الشاعر “البروف” معز عمر بخيت في رثاء الدكتور خالد بن عبد الرحمن العوهلي رئيس جامعة الخليج العربي، الذي وافته المنية صباح الأحد، بعد صراع مع المرض. له واسع الرحمة والمغفرة واسكنه الله فسيح جناته وألهمنا وآله وذويه عظيم الصبر والسلوان. رجل وطن