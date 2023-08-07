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قيادة ريادة عدالة.. معز عمر بخيت يرثي رئيس جامعة الخليج العربي
كتب الشاعر “البروف” معز عمر بخيت في رثاء الدكتور خالد بن عبد الرحمن العوهلي رئيس جامعة الخليج العربي، الذي وافته المنية صباح الأحد، بعد صراع مع المرض. له واسع الرحمة والمغفرة واسكنه الله فسيح جناته وألهمنا وآله وذويه عظيم الصبر والسلوان. رجل وطن
يا من بخلقه وأصله
توهجت دروب علمنا
وصرحنا
وأنبت اليقين في مسيرنا
عوالماً تضيء في طريقنا وطن..
يا خالد الهمام يا زعيمنا
يا من بصدرنا سكن..
يا من تراءى كالشعاع نوره
فذابت المحن
قيادة ريادة عدالة
وخير من بكفه الأمين يؤتمن
السيف والتمدن الأصيل
والكتاب ما استضاء من سطوره
وما بطن
يا من بوجهه الصبوح
يرحل الشجن
يا ملهم الطريق
يا معلماً يشع كالبريق
صحوة وروعة
وغيمة تظلنا معاً
يا سيداً وصاحباً وقائداً
يا رائداً بصرحنا
من المحال أن يجود
في الحياة مثل خلقه زمن.
معز عمر بخيت
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