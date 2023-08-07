الدعامة جمعوا كل ما يملكون لإسقاط المدرعات





مُستجدات معركة غرب الخرطوم – اليوم الثاني

بالأمس بدأ هجوم الدعم السريع ولكن صمدت المدرعات وسلاح الذخيرة وتم صد الهجوم بنجاح،

واليوم قام الجيش باستباق هجومهم وشنّ هجمات مدفعية على تجمعاتهم مما كبدهم خسائر وتمكن من تشتيتهم فلم يتمكنوا من الهجوم اليوم.

فشلُ هجوم الدعم السريع ليومين متتاليين لا يعني أنهم سيتوقفون الآن، خصوصاً أنهم قد جمعوا كل ما يملكون لإسقاط المدرعات، وكما شهدنا في معارك سابقة فإن قادة الدعم السريع مستعدون لإرسال جنودهم إلى المحرقة في سبيل الإنتصار.

المعنويات مرتفعة وسط الشباب المرابطين في المدرعات وهم في أتم الإستعداد لهجمات الميليشيا، نسأل الله لهم الصبر والنصر.

نصر الله قوات شعبنا المسلحة.

أحمد الخليفة Ahmed Elkhalifa