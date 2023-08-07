تبيان توفيق: الدعم السريع كجيش تم حلهُ وبلهُ وتسليمه لي الله !!





الدعم السريع كجيش تم حلهُ وبلهُ وتسليمه لي الله !! من تبقى مقاتلاً بإسمهم قليلاً منهم وهاربي سجن الهدى وسوبا وكوبر ومعهم شماسة الخرطوم !!

سينتهي هذا الكابوس بإذن الله

الغالبية المتبقيه خليط من جنود مليشيا الدعم السريع ومعهم السجناء المجرمون الهاربون من سجن الهُدى وسوبا وكوبر وأقسام الشرطه تم إستنفارهم مقابل المال وماسُرٍق حلال !!

وهذه محمده لأن الخلاص لن يكون من المليشيا فقط بل من المجرمين المحكومين والمُنتظًرين !!

تبيان توفيق الماحي أكد