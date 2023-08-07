ونسات مع جدي: زمن الإنقاذ أخذ الشباب بالقوة للقتال مع الجيش وحاليا يذهبون طواعية!!





جدي ( الماحي ) صاحب طاحونة #أكد المعروفة بحي الردمية إنسان مثقف وله دراية بكل شيء يدور الآن يقرأ الصحف ويتابع الأحداث يستمعُ بتمعُن للإذاعة مخضرم عاش عهد الديمقراطية يهوى عبدالخالق محجوب يتذكر دائمآ أقول محمد إبراهيم نقد صًديق شخصي لصديق يوسف هو من عمال السكة حديد الأوائل ناضل ضد نظام الجبهه الإسلاميه الأولى يعلمهم تمامآ ويدري من هم كما أنه يحترم الإمام الصادق ،، اليوم تناولتُ بعض جوانب الحديث معه فيما يدور فقال لي بالحرف الواحد تبيان يابتي مشكلة السودانين مابحبوا بعض وكل واحد فيهم شايف إنو هو أحسن من التاني ولو زعلوا من بعض بيخربوا كل شيء مشكلة السودان في ناسوا السودان كبلد ماعندوا نقص في حاجة وربنا أدى السودان حاجات في دول العالم كلها مافي ،، قالي الحرب سببها ضعف الناس المسكوا البلد بعد سقوط الانقاذ لأنهم إتخلو عن حاجات كانت ضروريه إنها تتعمل وأول الحاجات دي معالجة خطأ الانقاذ في إنشاء قوات الدعم السريع ،، قالي العيب إنو جماعة الثورة ديل لاعالجوا خطأ الانقاذ ولاخلوا غيرهم يعالجوهوا لحدي ماوقعت الطامة !!

سألته عن الإستنفار وعرضتُ عليه أكثر من عشره فيديوهات مختلفه للشاب وهم يتدربون نظر جيدآ ونزع نظارته ثم قال لي وديل قبضوهم وجابوهم ولا إتعسكروا براهم ؟ أجبتُ عليه بأن هذا الإستنفار طوعي بالرغبه “” همهم قليلاً وشد عمامته ثم قال لي هسه شايف الناس كلها بتقول الإستنفار ده حق (كيزان ) وبعد ده الشباب ديل كلهم مشوا بي كرعينهم وإتدربوا؟ فقلت له نعم هذا مايُقال وهذا ماحدث “” ثم قال لي لو أن ذلك حدث في الثمانينات والتسعيناات لما صمد جون قرن عشرون عام فسابقاً كان للإنقاذ مشروع إسمه ( الكشه ) وهو أخذ الشباب بالقوة للقتال مع الجيش !! لم يكتفي جدي بذلك فقال لي،، كدي أفتحي الفيديو دا تاني شاهده ثم شاهد الثاني وشاهد الثالث وعندما وصل لفيديو الإستنفار الخامس بمنطقة تُسمى المسيكتاب على ما أعتقد بمحلية شندي ،، وضع يده على خده المتجعد لدرجة أن نظارته إرتفعت من جانبه الأيمن خلُص الفيديو من بعد إبتسامه لجدي وهو يقول ( والله ده كلام عجيب ) ؛؛ فقُلت له مالك ياجدو؟ فقال لي لاشيء الله يكون في عون الرفاق وجماعة الاطاري ديل !!

على ذلك تركتُ جدي وبعقلي عُدة أسئله حول ماكان يحدث قبل سنين وفوارق المشهد مابين التطوع بالرغبه والإراده ومابين التطوع الإلزامي!! طالما أن الجهه القائمة هي نفسها الجهه السياسيه على حسب الأقوال !! هل كانت لجون قرن قضيه أعمق من قضية قوى الحريه والتغير وذراعها العسكري أم أن هنالك متشابهات يختلف عندها ( شباب اليوم )

لجدي بقيه من المواقف سأرويها لاحقًا

تبيان توفيق الماحي أكد