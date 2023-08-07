تبيان توفيق: يا أهل الولايات إذا ماسويتوها حتندموا





نصيحتي الواحده أرجو أن تنقلوها لأهالي ( الجزيرة والقضارف وسنار ومدني والشماليه ونهر النيل والبحر الأحمر والنيل الأبيض !! إذا في أي قحاطي موهوم ومهزوم طلع وعمل تجمهر وعايز يتفلسف ماترحموه نهائي ماتهتفوا قدامه دقووووه بس وخلوه يتفكفك!! ماتدوا الفتنه فرقه ماتدوهم فرقة يلغوثوا الوحده الوطنيه الجماعه

ديل نزلت ليهم قروش في حساباتهم عشان يعملو إنشقاق مجتمعي ،، وده خط الذراع السياسي لمليشيا الجنجويد !!

الجماعه ديل صرفوا قروش وعايزين يشتغلوا والمواجهه دي لازم تتصدوا ليها إنتو ضد تنامي مشروع ألإنفصال المجتمعي وتفكيك إلتفاف الشعب خلف جيش البلد !!

المشروع ده عندوا ذراع سياسي وياهم القحاطه الزمان فياريت تشتغلوا شغلكم كاااااامل مكمل ( دق بس جلد قدام الشعب السوداني وفي الشوارع وبدون رحمه كمان !!

نقلب وش بس

تبيان توفيق الماحي أكد