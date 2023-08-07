



اي شخص بينتقد دعم القبائل للجيش وبيعتبره انه ممكن يتسبب في حرب اهلية دا شخص داير يزايد على الجيش بس ويبعده من حواضنه الاجتماعية

دعم القبائل للجيش امر طبيعي لانه الجيش جيش البلد ما جيش قبيلة محددة

اضافة الى انه الاستنفار بيتم عبر لجنة تابعة للجيش وبعد حصر المستنفرين وتسجيلهم وتدريبهم في معسكرات الجيش يبقى دا انضمام للجيش كقوة استنفار وليس تسليح للقبائل كما يروج لذلك البعض

تسليح القبائل دا بكون انه تجيب سلاح وتوزعوا على القبيلة عن طريق العمد او الشيوخ مباشرة لكن كون ناس تجي تنضم لمعسكرات الجيش فدا امر مختلف حتى ولو جو بي اسم القبيلة

بلدنا