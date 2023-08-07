رأي ومقالات

دعم القبائل للجيش امر طبيعي لانه الجيش جيش البلد ما جيش قبيلة محددة

2023/08/07
sudan hwsa
القضارف

اي شخص بينتقد دعم القبائل للجيش وبيعتبره انه ممكن يتسبب في حرب اهلية دا شخص داير يزايد على الجيش بس ويبعده من حواضنه الاجتماعية

دعم القبائل للجيش امر طبيعي لانه الجيش جيش البلد ما جيش قبيلة محددة
اضافة الى انه الاستنفار بيتم عبر لجنة تابعة للجيش وبعد حصر المستنفرين وتسجيلهم وتدريبهم في معسكرات الجيش يبقى دا انضمام للجيش كقوة استنفار وليس تسليح للقبائل كما يروج لذلك البعض

تسليح القبائل دا بكون انه تجيب سلاح وتوزعوا على القبيلة عن طريق العمد او الشيوخ مباشرة لكن كون ناس تجي تنضم لمعسكرات الجيش فدا امر مختلف حتى ولو جو بي اسم القبيلة

بلدنا

مواضيع مهمة

علاج الحمى في الطب النبوي           مشكلة مص الإصبع          التفاح الأخضر .. فوائد

الضغط في العمل              كيف نتناول الكزبرة؟                ميكب خدود البشرة الداكنة

2023/08/07