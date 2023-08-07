فيديو: هل تعلم أن الدعم السريع يوم 15 ابريل كان يمتلك في الخرطوم أكثر من 4 الف سيارة لاندكروزر؟





15/4/2023

الحرب بدأت 9:30 صباحا

والمرتزقه احتلوا السودان

الساعه 4:40 صباحا

أنوار تاتشراتهم مولعه لسه الشمس ماطلعت

ويجيك قحاتي جنجويدي يقول ليك

الجيش هو من بداء الحرب



هل تعلم أن من صباح يوم ١٥ أبريل الي يوم ٢٢ أبريل لم يتوقف رصاص الدعم السريع ولا دقيقه واحده عن ضرب القيادة العامه وبعد كل هذا القيادة لم تسقط

وهل تعلم أن في خلال هذه ٧ الأيام هاجمت قوات الدعم السريع القيادة العامه بي أكثر من ١٢٠٠ سيارة لاندكروزر ولم تسقط القيادة العامه..

وهل تعلم أن الدعم السريع في فجرا يوم ١٥ أبريل نشر في محليه الخرطوم وحدها أكثر من ١٥ الف قناص مدربين فوق المباني أنت متخيل

وهل تعلم أن الدعم السريع يوم ١٥ابريل كان يمتلك في ولاية الخرطوم وحدها أكثر من ٤ الف سيارة لاندكروزر مجهزه بكل الاسلحه الثقيلة و الخفيفه و كان الدعم السريع يمتلك أكثر من ألف سيارة امدادت مياه و جاز وبنزين و اسعافات

وفي النهايه يجيك واحد مغيب يقول ماعندنا جيش..والجيش ماقادر يحسم الحرب وهاك يا شائعات وتخذيل

#الجيش_السوداني

#إنهاء_التمرد

#مليشيا_الدعم_السريع

بشير يعقوب