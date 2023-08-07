



واحد دقشته سيارة أخذ تعويض 200,000، قام وقف أمام القطار وقال له خش عليا يا أبو المليارات.

هذا ما فعله الدعم السريع بعد ان جغم قحت في جيبه وقبل على الجيش

#المنظور_الشرعي :

لا بد من اعلان مبادرة تفاوضية واضحة من الجيش موجهة للدعم السريع لحقن الدماء بطريقة مشروعة تضمن استقرار البلاد مستقبلا؛

أقل بنودها دمج القوة وفق الرؤى العلمية لوحدة الجيوش.

فالمسلمون دماؤهم جميعا غالية.

وهذا لا ينفي الحق في دفع الصائل بالادوات المتاحة وفق منظور المعركة.

محمد هاشم الحكيم