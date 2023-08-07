



دولة 56 مالها ؟! ومن قال أنها حصرا على طموحات في تداول هيئة قيادة الجيش والدولة ؛ او عروض التجارة والسياسة ! وما دهى هذه البلاد لتجعل كل تواريخها المجيدة حوائط لعن البعض فالمهدية دراويش والإستقلال نكبة وهكذا لكل محطة لاعن ومتفلسف !

وما شأن تاريخ البلاد بالفشل الشحصي وعقد البعض ومركبات النقص والهزيمة النفسية . هذا البلاد على توزع حظوظ الدنيا وشحها بين الناس والجهات فيها امثلة تستحق الإحتفاء . ملايين بنوا انفسهم بالتعليم والكفاءة وجمرتهم المهاجر ما علقوا حالهم بشعارات كذوبة . ملايين امتزجوا في الحارات والازقة والمدن .ملايين تعايشوا بالتسامح . اشعلوا لياليهم بالمودة والقناعة فلا تفسدوا عليهم دنياهم وسودانهم بثارات المرارات التي بينهم منعدمة .

انا شخصيا ما عندي مشكلة مع دولة 56 . وما تلاها .اقبل بلدي هكذا بكل جميله وقبيحه . وتره وحرفه و(كفره) . زيدان و(الحاج) والنقر وحتى اطهر الطاهر . ملوحة وسلات . خميس طويرة الى كسرة الامين عبد الغفار والمنجل المركوز .

تشاجروا كما تحبون لكن دعوا لنا سوداننا (زهرة سوسن)؛عطرها الفواح للقلوب مسكن

زول فاشل او مشروع فاشل او طموح فاشل . دي مشكلتك يا بيبي . ما مشكلة 56

محمد حامد جمعة

