الريان الظاهر: البرهان عمل استنفار للشباب تجدع تلفونك وتشيل السلاح وتلبي نداء القوات المسلحة وتجي للبل





هاجمت الإعلامية “الريان الظاهر” دعاة الحرب في السودان ومجموعة “البلابسة” من جديد، وقالت بأن معظم من يدعون لذلك هم خارج نطاق المعارك حالياً.

وقال “الريان” في منشور على صفحتها الرسمية بان الحرب لعينة، وأن من يدعون لها لم يكتبوا عن معاناة المواطنين في مناطق الحرب.

منشور الإعلامية “الريان الظاهر” بحسب رصد محررة “النيلين”:

المشكلة ما هنا المشكلة انه في 3 أنواع

من عشاق الحرب وهواة الأزمات ودعاة البل بس

الأول

حضر البل وطلع خارج الخرطوم أو السودان..

انت شفت البل ده صعب كيف وماقدرت تستحمله…ظرفك سمح ليك تطلع…غيرك ما قادر يطلع…تقول بل بس ويتبل غيرك.. ما كان تقعد!!!! الطلعك شنو مش ياهو البل ده و تداعياته؟..

التاني…

اصلا كان بره السودان أو مناطق الاشتباك لا سمع دانة لا سمع أصوات النيران…وبقول بل بس وهو ما عارف البل ده كيف…ولا حاسي بأسرته إتبلت كيف ولا حاسي بالمواطن لأنه ما “نام خايف..ماجرب الجوع والعطش بالأيام، ماعرف إحساس مريض ما لاقي علاج . ماشاف جثث موتى ما لاقية زول يدفنها” ما شاف البل أصلا الا في الشاشات وبقول بل بس..

التالت

في الولايات أو خارج السودان أيضا وبقول بل بس…

البرهان عمل استنفار للشباب.. تجدع تلفونك وتشيل السلاح وتلبي نداء القوات المسلحة وتجي للبل…ده بدل تكتب، قاتل واتقدم الصفوف، نساء ورجال داعمين للبل رسلوا أبناءكم للبل ده

عشان نصدقكم…

قولوا بل بس وأصوات الدانات والرصاص من فوقكم…أو ورسلوا أبناءكم يتقدموا صفوف البل ده..

أها أهم شي في البلبوسي الأصيل انه يوم ما كتب عن المواطن.. مكرس كتاباته للبل بس وغزل في الحرب.

#الحرب_لعينة

أنا ما اتكلمت عن زول قال بل بس وهو في قلب مناطق الاشتباك.. ولا تكلمت عن زول قال لا للحرب.. وهو داخل أو خارج مناطق الاشتباك أو السودان.. الاثنين ديل رغم اختلافهم لكن بحترم رأيهم ومبدأهم..

رصد وتحرير – “النيلين”