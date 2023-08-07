مدينة مصرية يسكنها المليونيرات .. هل تعلم ما هي؟





كشف تقرير جديد عن موقع “Henley Global” عن مدينة مصرية يسكنها المليونيرات، في مطلع عرضها لقائمة أعنى مدن في العالم، والتي يعتبر أصحابها من المليونيرات والملياديرات.

مدينة مصرية يسكنها المليونيرات

وأعلن التقرير الصادر في شهر أبريل الماضي، عن موقع “Henley Global”، أن أما مدينة القاهرة، التي تعتبر عاصمة جمهورية مصر العربية، احتلت المركز الرابع عربياً ضمن أكثر من 7400 مليونير، و5 مليارديرات، و27 شخصا ثروتهم تتجاوز حاجز الـ 100 مليون دولار.

ويعيش في القاهرة التي اعتبرت مدينة مصرية يسكنها المليونيرات، وصنفت من أغنى مدن العالم، حوالي 7400 مليونير، و5 مليارديرات، وفق تصنيف “Henley Global” لـ أغنى مدن العالم لعام 2023.

وذكر التقرير، أنه يتم حصر الأشخاص الأثرياء في مدن العالم، من خلال الأشخاص الذين يمتلكون ثروات، تزيد استثماراتها عن مليون دولار أمريكي.

أغنى مدن العالم

وجاءت مدينة نيويورك الأمريكية، في صدارة المن الأغنى في العالم، حيث يبلغ عدد أصحاب الثروات فيها 340.000 مليونير، بينما تحتل مدن أمريكية أخرى مركزان آخران للثروة، منطقة خليج سان فرانسيسكو ولوس أنجلوس، في المركزين الثالث والسادس، مع 285.000 و205.400 مقيم من أصحاب الثروات العالية، على التوالي.

فيما تراجعت مدينة طوكيو، التي تصدرت المجموعة قبل عشر سنوات، إلى المركز الثاني بعدد 290300 مليونير، ولندن، أغنى مدينة في العالم لسنوات عديدة، تراجعت إلى المركز الرابع مع 258000 من الأثرياء المقيمين.

بينما تحتل سنغافورة، التي تُعتبر على نطاق واسع المدينة الأكثر ملاءمة للأعمال التجارية في العالم وواحدة من أفضل الوجهات للمليونيرات المهاجرة، المرتبة الخامسة في وجود 240100 مليونير مقيم.

وتأتي سيدني في المرتبة العاشرة بعدد 126900 مليونير، تعد سيدني موطنًا لبعض الضواحي السكنية الأكثر تميزًا في العالم، وشهدت نموًا قويًا للثروة بشكل خاص على مدار العشرين عامًا الماضية ومن المتوقع أن تصبح ضمن أكبر خمس مدن عالمية بحلول عام 2040.

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