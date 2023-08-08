أم وضاح: أنشروا قائمة الخيانة





لم يعد خافياً على الشعب السوداني ولم يعد سراً أن ملفات الإستخبارات والأجهزة الأمنية تحصلت على قائمة تضم العشرات من شخصيات سودانية بينها (ساسه وصحفيين ورجال أعمال) تم تنويرها بإنقلاب الغدر والخيانه وأن هؤلاء أقسموا على المصحف أمام الهالك حميدتي بعدم إفشاء السر حتى ينجح الإنقلاب بالقبض على القائد العام والقيادة العليا للجيش السوداني ولاندري طبعًا إن كان الذين حلفوا أمام حميدتي على علم ان ما سيتم إعتقال أم اغتيال..

لم يعد هذا الأمر سراً وهؤلاء بمختلف تخصصاتهم ووظائفهم تشاركوا في هذه المؤامرة الدنيئة التى دفع فاتورتها شعبنا المغلوب على أمره وثمن ذلك دفع لهم بعضاً من عطايا حميدتي ووعوده الجزلة..

لذلك نقول أن خروج هذه القائمة وفضح من فيها هو مطلب الشعب السوداني عن بكرة أبيه لأن هذه الخلايا السرطانية لا زالت تعيش في جسد الوطن صمتت وسكتت ولبدت ولن يكون عند هؤلاء الأندال مانع في أن يعودوا للمشهد اذا ضمنوا ممول جديد وحاضن آخر يتمرقون في عطاياه وبالتالي على الأجهزة الأمنية أن تنشر هذه القائمة وتخلع القناع عن وجوه الذين تآمروا مع حميدتي على وطننا وهم شركاء في كل الجرائم التى إرتكبت والفظائع التي لا زالت ترتكب يجب تقديمهم للمحاكمه بتهمة الخيانة العظمى وجريمتهم أفظع وأبشع من الخيانة نفسها

لم يعد مقبولاً ولامنطقياً التستر عليهم وتركهم يعيشون بيننا يأكلون ويشربون ويغيرون جلودهم كما الثعابين بحثاً عن ضحايا جدد..

أفصحوا عن هذه القائمة فهي مطلب لا يقل عن دحر المليشيا والقضاء عليها..

ولانامت أعين الجبناء المتآمرين على جيشنا وشعبنا..

*أم وضاح*