انور الباهي: ليس هنالك تراخي في حسم المعركة من قبل الجيش بإيعاز من البرهان





ليس هنالك تراخي في حسم المعركة من قبل الجيش بإيعاز من البرهان كما يكتب البعض ويقول بذلك ممن كانوا يعتقدون أن الحرب نزهة وان حسمها لايتعدى ايام معدودة!

هذه معركة تخوضها المؤسسة العسكرية ضد قوى عسكرية موازية لها في العتاد والجنود وربما تفوقها في الإمكانيات .

في هذه الحرب يتضح أن كلاهما اقدم عليها بناء على نقاط ضعف الطرف الآخر فتفاجأ كلاهما بقوة الآخر في ميدان المعركة!

عليه ستظل هذه الحرب حرب استنزاف بمعنى الكلمة مالم يعقل الجميع ويضعوا حلا لها فوق الآلام والجروح التي صاحبتها أو نستعد لآلام اكبر وجروح أعظم واحزان أوسع !

هل لاحظتم عزوف جميع الدول والمنظمات الإفريقية والدولية عن تبني أي حلول لوقف الحرب أو حتى الاهتمام بها أو عقد مؤتمر واحد بخصوصها ؟

هل تعلمون لماذا وقفوا جميعاً يشاهدون الحرب ويتقهقهون؟!

لأن أي دولة أصبحت تنظر لمصالحها من هذه الحرب

ومصالح دول الجوار مبنية على ضعف المؤسسات العسكرية والأمنية والسياسية في السودان لتفعل ماتريد !!

هذه الحرب ستستنزف الطاقة البشرية والالة العسكرية والقوة الاقتصادية وفي نهايتها سيكون المنتصر في وضعية المهزوم لأنه سيكون فقد خيرة جنوده ومعظم عتاده ونفدت خزينته وخزنته !!

الدعوة لوقف الحرب وبداية مصالحة وطنية أسوة بجنوب افريقيا ورواندا وغيرها من النماذج افضل من التمادي في الدعوة للقتل والخراب والدمار !

انور الباهي