عائشة الماجدي: هل الجنجويد دخلوا بيوت ناس خالد سلك وبابكر فيصل؟





مليشيا الدعم السريع طردت المواطنيين في أمدرمان القديمة وإستباحت بيوتهم وممتلكاتهم .!!

أنت كزول محايد وعامل فيها لا للحرب بغطاء جنجويدي

أمشي قدم للجنجويد ديل ورود وأغصان زيتون عشان يمرقوا من بيوت الناس عشان تاني يا فالح ما تجي تقول لا للحرب !

لا للحرب عايز الجنجويد يقعدوا عشرة سنة لقدام عشان يستولوا علي الخرطوم كلها حسب خطة قحت لدمج الجنجويد بعد عشرة سنة مش كدا —

السؤال —

هل الجنجويد دخلوا بيوت ناس خالد سلك وبابكر فيصل ولا زول من مناديل الجنحويد من قحت ولا ديل محروسة بيوتهم من قبل الجنجويد …

المحايد جنجويدي خجلان يلبس كدمول بس !

نصر الله الجيش

عائشة الماجدي