المليشيا هُزمت وأملها في حكم السودان تبدد للأبد.. الانتصار حسمه بضع وثلاثون شهيد من حرس البرهان





قد يكون الجيش فعلاً بطيء في حسم المعركة لتقديرات تخصه. ولكن المؤكد أن المليشيا قد هُزمت وأملها في الانتصار وحكم السودان قد تبدد للأبد وهي نفسها تتبدد كل يوم.

حينما أقدمت على الانقلاب قبل أربعة اشهر كانت على بعد خطوات من الاستيلاء على مقاليد السلطة؛ ولها سند داخلي مدني وعسكري وخونة داخل الجيش ودعم خارجي.

والشعب لم يكن قد استعد لأي حرب. أما الآن فالسودان كله متحفز ضد المليشيا وقوة الجيش العددية تضعاعفت عدة مرات بعد فتح معسكرات الاستنفار وحشد الألاف من القوات.

هزيمة الجيش والتي باتت تعني هزيمة الشعب السوداني بواسطة المليشيا لم تعد ورارة ولا كإحتمال ضعيف. النقاش الآن يدور حول سرعة حسم المعركة وترتيبات ما بعد الحرب، وليس حول الانتصار في الحرب. فالانتصار قد حسمه بضع وثلاثون شهيد من حرس البرهان منذ الدقائق الأولى للحرب حينما أفشلوا مخطط اغتياله.

حليم عباس

