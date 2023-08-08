شاهد بالفيديو.. الطبيب المصري الذي أجرى عمليات تكبير “مؤخرة” لنساء سودانيات في القاهرة يتعرض لانتقادات حادة في مصر





آثار طبيب تجميل المصري الذي يدعى إبراهيم كامل، غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره فيديوهات دعائية لعملياته بشكل غير لائق.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد شن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بمصر هجوم كبير على الطبيب إبراهيم كامل.

وقال أحد المتابعين: أين شرف المهنة وميثاق الأطباء، وتساءل آخر عن موقف نقابة الأطباء من هذه الفيديوهات المبتذلة، ورفض آخر طريقة الدعاية واصفة ذلك باستغلال السيدات والمتاجرة بأجسادهن.

وكان الطبيب نشر فيديوهات يتحدث فيها عن تجميل المؤخرات، مشيراً إلى المرأة الكيرفي وشارك المتابعين فيديوهات للنساء، وعلق: ايه رأيكم في النص الجميل ده المؤخرة البرازيلية من تحت.

وقال في فيديو آخر بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين: أيوه أيوه وريني كده شكل الفيلر والشفايف الحلوة دي، وسأل إحدى المرضى في أحد عملياته.. هنعمل ايه النهارده؟، ردت عليه: “هعمل ظهري.. والمؤخرة البرازيلية وبطني وبعض الحاجات كده”.

وروج لنفسه قائلا: كل العمليات حلوة تصغير الثدي ونحت الجسم رباعي الأبعاد، وعقبت إحدى مرضاه: شكرا يا دكتور عملتلي المؤخرة البرازيلية زي ما أنا عاوزاها بالظبط.

ويشير محرر موقع النيلين إلى أن سيدات سودانيات اتجهن لعيادة الطبيب وأجرين عمليات لتكبير “المؤخرة” وفقاً لمقطع فيديو قام بنشره الطبيب المثير للجدل في وقت سابق.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين