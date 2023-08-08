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شاهد بالفيديو.. فنان مصري يردد رائعة الفنان السوداني الراحل مصطفى سيد أحمد (الحزن النبيل) خلال حفل في مصر ويحظى باعجاب المتابعين

2023/08/08
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حظي فنان نوبي مصري باشادات واسعة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي النوبية والمصرية وذلك بعد ترديده لأشهر أغنيات الفنان السوداني الراحل مصطفى سيد أحمد.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد تغنى الفنان النوبي نبيل فتحي خلال حفل أحياه بإحدى المحافظات المصرية بأغنية “الحزن النبيل” والتي تعد من أهشر أغنيات الراحل أبو السيد.

الجدير بالذكر أن أغنية “الحزن النبيل” من كلمات الشاعر الكبير صلاح حاج سعيد وقام بتلحينها الراحل وأدائها الفنان مصطفى سيد أحمد وحقق بها شهرة واسعة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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