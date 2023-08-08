شاهد بالفيديو.. سودانيون ومصريون يتبادلون الرقص داخل “كافيه” في القاهرة على أنغام (مسافر جوبا) ونشطاء مصريون: (يا سلام يتخانقوا في السوشيال ميديا ويرقصوا مع بعض في الكافيه فعلاً شعب واحد)





تصدر مقطع فيديو قصير تم تصويره بشكل عفوي داخل كافيه بالعاصمة المصرية القاهرة قائمة المقاطع الأكثر تداولاً على مواقع التواصل السودانية والمصرية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول شباب مصريون وسودانيون يجلسون داخل الكافيه وهم يتابعون مبدعون يعزفون على العود أغنية الفنان السوداني الكبير النور الجيلاني “مسافر جوبا”.

وبعد لحظات داخل شاب مصري في وصلة رقص مع شاب سوداني في مشهد أثار اعجاب المتابعين والحاضرين داخل “الكافيه”.

وكتب معلقون مصريون بحسب ما نقل عنهم محرر موقع النيلين (يا سلام يتخانقوا في السوشيال ميديا ويرقصوا مع بعض في الكافيه فعلاً شعب واحد).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين