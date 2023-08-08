شاهد بالفيديو.. الكوميديان السوداني حسن تسريحة يرفض “العطالة” ويمارس عمله في بيع “الباسطة” بإحدى القرى السودانية ويوجه رسالة مؤثرة لمتابع قال له (هسا في زول بشتري منك؟)





نشر الكوميديان السوداني ونجم السوشيال ميديا المعروف حسن تسريحة مقطع فيديو على حسابه الرسمي عبر عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهر تسريحة في المقطع الذي قام بنشره وهو يمارس عمله الجديد في “الباسطة” بإحدى القرى السودانية.

ورد الكوميديان من خلال المقطع على معلق كتب له (هسا في زول بشتري منك؟), حيث قال أن الأرزاق بيد الله ولابد للعبد أن يسعى حتى يأتيه الرزق, كما أكد أنه قام ببيع كل بضاعته بفضل من الله.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين