شاهد بالصورة والفيديو.. إبنة الفنانة ندى القلعة الحسناء تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها لتفاصيل يومها في دبي ومتابعون: (هذا هو انتاج القلعة من العسل)





أشعلت نجلة الفنانة السودانية الشهيرة ندى محمد عثمان “القلعة”, مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو واسع التداول والانتشار.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد قامت “ود” بتصوير مقطع فيديو وثقت من خلاله لتفاصيل يومها بمدينة دبي التي تقيم فيها رفقة والدتها.

وظهرت إبنة سيدة الغناء السوداني وهي تتجول في الشارع وتزور أحد مراكز “الجيم” بمدينة دبي, جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبعد مشاهدته المقطع تسابق على نشر تعليقات الغزل, حيث كتب أحد المتابعين: (هذا هو انتاج القلعة من العسل).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين