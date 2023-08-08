شاهد بالفيديو.. جندي بالجيش السوداني يبعث برسالة مؤثرة للشعب: (هكذا هو السودان بالنسبة لي أنا..فماذا يمثل لكم أنتم؟)





بعث جندي بالقوات المسلحة السودانية برسالة مؤثرة للشعب السوداني وذلك عبر مقطع فيديو قام بتصويره لنفسه وتم تداوله على نطاق واسع.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أكد الجندي الذي نال إعجاب المتابعين أن السودان بالنسبة له شيء عظيم فهو الود والحب.

وطرح سؤال مهم على المتابعين طالب من خلاله بكتابة الإجابة في التعليقات (ماذا يمثل السودان بالنسبة لكم أنتم), كما طالب المواطنين بالبقاء في الوطن وعدم تركه للسفر والعيش كنازحين في بلدان أخرى.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين