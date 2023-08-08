بسبب “مارك”.. الفنانة هدى عربي تكشف عن اسمها الحقيقي دون لقب لأول مرة وتغير به “بروفايلها” الخاص





نشرت الفنانة ونجمة السوشيال ميديا الأولى بالسودان هدى عربي تدوينة ضاحكة وذلك على حسابها الرسمي عبر عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد قامت سلطانة الطرب بتغيير اسمها على “بروفايلها” الشخصي عبر فيسبوك من هدى عربي إلى هدى أحمد.

وأكد بعض متابعيها أنهم لأول مرة يعرفوا أن اسم عربي لقب, حيث كانوا يظنون أنه اسم والدها الذي كشفت عنه بدون ألقاب بعد التغيير الذي حدث على فيسبوك.

وكشفت هدى بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين أن تغيير الاسم جاء بعد توجيهات من “مارك” مؤسس موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت سلطانة الطرب في تديونتها التي شاركت بها أصدقائها: (يا جماعة خلاص ارفعوا مذكرة لي مارك قال الا الاسم الحقيقي).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين