تبيان توفيق: معركة أمدرمان !!🌹





لقد كان اليوم قاسياً على بقايا فلول مليشيا الجنجويد إهتزت تحت أقدامهم مباني المنازل والمباني الطاهره التي إحتلوها ودنسوها تساقطت جثثهم النتنه على جنبات الطُرقات التي خلت من ساكنيها بفعل التهجير القسري !!

اليوم أطلقت القياده عُقدة واحده من لجام الفوارس شجعان هيئة العمليات بجهاز العامة وإحتسبت منهم سته شهداءً بمعركة حي الشهداء اليوم كان يوم الرجال والإستبسال والتجسُر أمام جسر شمبات وطُرقات بيت المال والقمائر وأبروف التي رفرف في سماءها فيلقُ من الصقور الناهشه بالمخالب لجثث المليشيا المتساقطه بالمئات إن معركة أمدر القديمه ستظل تتجدد في صفحات تاريخ النضال ضد الغزو الإستعماري لتكون درساً من دروس الوطنية الخالصه لرجال الخاصة الذين سطروا أروع المشاهد وأجملها وأكثرها ثباتاً أمام عدوان المرتزقه الذين إحتلوا ممتلكات الناس !!

إن هذا اليوم الذي أعدته القوات المسلحة السودانية لهو أشدُ وطأة من غيره فقد أصاب المليشيا في مقتل وقتل من صفوفها قيادات بارزه وإعتقل من تشكيلاتٍها المئات وطردها من منازل المواطنين وإنتزعها منها إنتزاعاً ،،، اليوم #صرخ #ياسر_عرمان صرخة توحي بالألم والحُرقه وكأن طلقات الفوارس أصابت قلبه المريض الحقود حتى خرج مُغرداً في سرب الفاشلين متوجعاً من صفعة الجيش لظهيرهم السياسي وكأنه نسي بأنه مراس الجيش السوداني الذي ألحق بهم هذائم التاريخ المتلاحقه !!

اليوم كان كما الصخره على صدور العملاء والخونه والمرتزقه من تجار المواقف ومُسوقي الإستعمار وداعمي المليشيا والجنجويد فأمدرمان هي أم المقابر وصدى المنابر وصدق الفوارس والعين تشوف العين وستتحرر الخرطوم من الدنس طال أمدها أو قصُر فلا مكان للمرتزقة ولن تطأ قدما المليشيا والجنجويد قصر السودان بإذن الله وفضل الرجال من أبناء الجيش والشرطة والجهاز والمستنفرين هذا الشعب عزم على أن لا رجوع وإن فنى أبناء السودان أجميعين فمازالت حواء الولود حُبلى !!

#تقبل_الله_الشهداء

#عاجل_الشفاء_للجرحى

#العوده_الآمنة_للأسرى

#نصرُ_من_الله_وفتح_قريب

✍️ تبيان توفيق الماحي أكد