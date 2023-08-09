لعن الله القحاتة واليسار، حاولوا اغتيال شخصية الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف





لعن الله القحاتة واليسار، حاولوا اغتيال شخصية الشيخ الجليل العالم الفقيه الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف، فاتهموه بكل ماهو قبيح، ونظموا فيه أشعار هجاء وغنوها…

ولا أنسى كلماته حينما قال:

(وعند الله تجتمع الخصوم)

رفع الرجل مظلمته لله عز وجل،

فأتاه نصر الله.

اليوم تم تكريمه من قبل دولة تركيا، وعلى الرئيس رجب طيب أردوقان شخصيا.

والشيخ عبدالحي يوسف أهل لكل للتكريم ويستحقه.

كسرة:

يا حسرة علي أمة لاتعرف قدر علمائها!.

عادل عسوم

