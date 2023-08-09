



شركات الظل والشخصيات الخفية التي تدير استثمارات آل دقلو،

الجزء الأول: شركات وإستثمارات راوندا

القوني حمدان دقلو حوله كثير من الشخصيات الغامضة وغير المعروفة، يثق فيها ويسجل املاكه باسمائها، من ضمن هذه الشخصيات “احمد هاشم” الذي يُعتبر مدير أعمال القوني دقلو، وثقة القوني فيه جعلته يسجل مزارع مشروع السليت باسم احمد هاشم، وكذلك أراضي القوني دقلو في راوندا بكيغالي والتي تقع بموقع مميز مقابل ميدان القولف ويقدر سعرها بما يتجاوز المليون دولار، استثمارات آل دقلو براوندا كثيرة، نسرد لكم بعضها سرداً تاريخياً باسماء الشركات ومعلومات الشخصيات التي تديرها:

منتصف عام 2018 كانت بداية كل شئ، القوني حمدان دقلو وصديقه احمد هاشم وصلا إلي راوندا، وقررا افتتاح شركة “تكنو” وهي شركة للهواتف موزع لشركة “تكنو” الصينية، تولى ادارة الشركة مدير باكستاني الجنسية اسمه “شاهد”، أشرف على الاستثمار “احمد الفاضل” وهو صديق مقرب للقوني من مواليد ليبيا وأسرته حتى الآن تتواجد بليبيا، نسبة لعدم خبرة هؤلاء الغلمان الصغار وقتها خسرت الشركة وتم سحب الاعتماد منها.

في بداية عام 2019، تعاقد القوني مع شركة “دانوب” للأثاثات وهي شركة رئاستها بدبي، سُجلت شركة الدانوب للأثاثات والمفروشات بكيغالي-راوندا و استأجر طابق كامل في بناية بتكلفة ايجار سنوي 170 الف دولار، وتم توريد الأثاثات من دبي، بدأت اعمالها بادارة باكستاني أخر “زيشان تلات” يحمل اقامة بدولة الكويت، والإشراف على الاستثمارات هذه المرة تولاه “احمد هاشم” بنفسه، رصدنا للشركة اوصلنا لتحويلاتها ببنك ايكوتي فرع كيقالي هايتس.

توسعت أعمال الشركة ليتم افتتاح فرع ثاني لها في بدايات عام 2022، متخصص في الأواني المنزلية وتجهيزات المطبخ، إلا ان ذلك الإزهدار لم يدم طويلاً ففي سبتمبر من نفس السنة صُدم القوني بهروب مدير الشركة الباكستاني “زيشان تلات” إلي دولة الكويت مُختلساً اموال تبلغ قيمتها ما يقارب 500 الف دولار، لم يستطع احد ملاحقته وكانت التعليمات لمحامي الشركة وهو راوندي الجنسية اسمه “اينقابو” بعدم فتح أي بلاغات حتى لا تنكشف استثمارات الدعم السريع براوندا.

بعد تلك الصدمة أسس القوني شركة جديدة براوندا اسمها “رواندكو” تعمل في مجال المقاولات والإنشاءات ،

وعين هذه المرة من يثق فيه وهو مهندس سوري الجنسية اسمه “خالد العالم” عمل من قبل في شركات الجنيد وشركة جي اس كي التي تحدثنا عنها بتقارير في صفحة البعشوم ثم وجدت طريقها لتقارير عالمية أدت إلي حظرها بأمريكا وبريطانيا.

علاقة القوني بالمهندس خالد العالم علاقة قوية، ففي ايام الكورونا تم ارسال طائرة خاصة إلي راوندا حتى يتم انقاذه، كان من ركابها اضافة لخالد “ببيكا” ابوبكر و بن أخ اللواء أمن معاش عبدالغفار الشريف “عمرو الشريف”.

والجزء الثاني نواصل فيه لكشف مزيد من أسرار هذه الشبكات المالية براوندا والإمارات وأوروبا، أسست هذه الشركات بثروات الشعب السوداني المنهوبة، وامبراطورية آل دقلو تريد ان تستمر بإراقة دماء الشعب السوداني ولكن هيهات!.

البعشوم