لا يزال الغطاء السياسي الذي تقدمه قحت للمليشيا من أهم أسباب الحرب





هل تخيلت قحت أن هذه المليشيا تصلح لأن تكون نواة الجيش الوطني السوداني الذي كانوا يحلمون به؟

من يقرأ الاتفاق الإطاري وينظر في تلك المادة الدستورية التي تُقرر أن هذه المليشيا هي قوات نظامية تتبع لرأس الدولة المدني غير المنتخب المنتمي لمجموعة الإطاري يتعجب ويستغرب ويصاب بالذهول من حجم المؤامرة على السودان.

لقد كان ولا يزال الغطاء السياسي الذي تقدمه قحت للمليشيا من أهم أسباب الحرب. هؤلاء لا يُميزون بين معارضة النظام وبين معارضة الوطن نفسه.

هشام عثمان الشواني

