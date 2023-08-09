معركة أم درمان كشفت عن أوجاع التمرد الكارثية في نقص الذخائر وتراجع همة الفزع.. كابوس المليشيا في أيامها الأخيرة





• حتي وقت متأخر من مساء اليوم لاتزال جثث جنود مليشيا التمرد تملأ طرقات المنطقة غرب إستاد الهلال ومنطقة شارع الزينة بأم درمان حيث دارت أشرس معارك الكرامة التي سطرت كتيبة من جهاز الأمن والمخابرات معالم ومنارات بطولتها اليوم الثامن من أغسطس 2023 والذي سيبقي خالداً بأحرف من نور في كتاب معركة الكرامة ضد ماتبقي من عصابات الدعم السريع التي هربت وتركت جثث قتلاها وعجزت أن تتوقف قليلاً لتلتقط صورة للذكري والتاريخ !!

• من غرائب وعجائب زمن مليشيا التمرد أنها ترمي بجنودها في جحيم الحرب حتي يقضي هواة الصور والفيديوهات الناطقة وطرهم في تأكيد بطولاتهم الزائفة .. واليوم تعجلوا بث ( لايفاتهم) لينقلوا أخبار نصرهم الزائف والذي ذهب مع آخر أعمدة دخان وغبار معركة أم درمان التي كشفت عن أوجاع التمرد الكارثية في نقص الذخائر وتراجع همة الفزع كابوس المليشيا في أيامها الأخيرة ..

• لن تتوقف العمليات العسكرية حتي تنظيف كامل أم درمان .. وهي مسيرة تهون دونها دماء الشهداء وشجعان الرجال .

عبد الماجد عبد الحميد

