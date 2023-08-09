من هو العميد امن متمرد صلاح حمدان الذي تم القبض عليه يوم الثلاثاء؟





العميد امن متمرد صلاح حمدان الذي تم القبض عليه اليوم كان يتبع لجهاز الامن والمخابرات

وتم انتدابه للدعم السريع تدرج سريعا وصار من المقربين لقادة المليشيا شغل منصب مدير شؤون العضوية بالدعم

كان يسكن ام درمان الجرافه وعند بداية الحرب لم يبلغ للجهاز وواصل مع المتمردين،

تم أسر ضباط جهاز بواسطته وبعض منهم من دفعته نسبة لمعرفته بمداخل ومخارج امدرمان وقرب سكنه من منطقة الوادي تم تكليفه من قبل المليشيا بادارة معارك ام درمان.

محمد عبدالقادر

