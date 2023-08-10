حكاية شاب شغال بهتف (الإنقاذ ضيعتنا والكيزان سرقونا وباعو البلد وما قدموا حاجة).. ماذا كان رد عمك





*عمك كبير كدا لقى واحد من شباب حلة كدا في شرق سنار وشغال بهتف (الإنقاذ ضيعتنا والكيزان سرقونا وباعو البلد وما قدموا حاجة)*

*- عمك قال ليهو تعال ياجنا، ،،، انت مش ود فلانة وابوك فلان وساكن في الحلة الفلانية؟*

*● قال نعم كلامك صاح*

🫣🫣🫣

*- قال ليهو عندكم كهرباء في الحلة جاتكم سنة ٢٠٠٨م؟*

*● قال نعم كلامك صاح*

🫣🫣🫣🫣

*- قال ليهو حواشتكم بتشرب من بيارة كساب الاتبنت ٢٠٠٨م؟*

*● قال نعم كلامك صاح*

*- قال ليهو بتشربو موية من ترعة ولا بير؟*

*● قال زمان كانوا بيردو الترعة بالحمير الا هسي لقينا بير وشبكة كمان*

🫣🫣🫣🫣

*- وصولكم من حلتكم لسنار بتجو بوين*

*● قال بكبري سنار*

*- يعني بتجو اسرع واريح من الخزان زمان؟*

*● قال نعم كلامك صاح*

🫣🫣🫣

*- قال ليهو أها في الخريف الطريق كيف؟*

*● قال يا عمك الزلط لغاية قدام الحلة وماش لا غادي*

🫣🫣🫣🫣

*- قال ليهو حصل مشيت للمدرسة في حلة تانية؟*

*● قال لالا حكو لينا بيها لكن نحن لقينا المدارس في الحلة*

🫣🫣🫣

*- قال ليهو انت قريت شنو يا ولدي؟*

*● قال اقتصاد*

*- قال ليهو جامعة سنار مش؟*

*● قال نعم كلامك صاح*

🫣🫣🫣

*- قال عندكم بطاقات تأمين صحي للاسرة كلها؟*

*● قال نعم كلامك صاح لكن في الزمن دا هسي بقت ماسورة ساكت*

🫣____🫣____🫣____

*عمك عاين للجنا كداا*

*- وقال ليهو يا ولدي علي الطلاق وانا شاهد، ،، ابوك عرس أمك في العرس الجماعي العملو الكيزان وولدوك في المستشفى بعملية قيصرية مجانية*

✍🏻 الحمري