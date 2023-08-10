حكاية شاب شغال بهتف (الإنقاذ ضيعتنا والكيزان سرقونا وباعو البلد وما قدموا حاجة).. ماذا كان رد عمك
*عمك كبير كدا لقى واحد من شباب حلة كدا في شرق سنار وشغال بهتف (الإنقاذ ضيعتنا والكيزان سرقونا وباعو البلد وما قدموا حاجة)*
*- عمك قال ليهو تعال ياجنا، ،،، انت مش ود فلانة وابوك فلان وساكن في الحلة الفلانية؟*
*● قال نعم كلامك صاح*
🫣🫣🫣
*- قال ليهو عندكم كهرباء في الحلة جاتكم سنة ٢٠٠٨م؟*
*● قال نعم كلامك صاح*
🫣🫣🫣🫣
*- قال ليهو حواشتكم بتشرب من بيارة كساب الاتبنت ٢٠٠٨م؟*
*● قال نعم كلامك صاح*
*- قال ليهو بتشربو موية من ترعة ولا بير؟*
*● قال زمان كانوا بيردو الترعة بالحمير الا هسي لقينا بير وشبكة كمان*
🫣🫣🫣🫣
*- وصولكم من حلتكم لسنار بتجو بوين*
*● قال بكبري سنار*
*- يعني بتجو اسرع واريح من الخزان زمان؟*
*● قال نعم كلامك صاح*
🫣🫣🫣
*- قال ليهو أها في الخريف الطريق كيف؟*
*● قال يا عمك الزلط لغاية قدام الحلة وماش لا غادي*
🫣🫣🫣🫣
*- قال ليهو حصل مشيت للمدرسة في حلة تانية؟*
*● قال لالا حكو لينا بيها لكن نحن لقينا المدارس في الحلة*
🫣🫣🫣
*- قال ليهو انت قريت شنو يا ولدي؟*
*● قال اقتصاد*
*- قال ليهو جامعة سنار مش؟*
*● قال نعم كلامك صاح*
🫣🫣🫣
*- قال عندكم بطاقات تأمين صحي للاسرة كلها؟*
*● قال نعم كلامك صاح لكن في الزمن دا هسي بقت ماسورة ساكت*
🫣____🫣____🫣____
*عمك عاين للجنا كداا*
*- وقال ليهو يا ولدي علي الطلاق وانا شاهد، ،، ابوك عرس أمك في العرس الجماعي العملو الكيزان وولدوك في المستشفى بعملية قيصرية مجانية*
✍🏻 الحمري
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