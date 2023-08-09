



بدأت منذ صباح يوم الثلاثاء المعارك في أحياء أمدرمان القديمة وهي مواصلة لهجوم الجيش على وسط أمدرمان الذي بدأ يوم الإثنين.

تقوم الآن الميليشيا بتجميع قواتها واستنفارهم من عدة مناطق صوب أمدرمان في محاولة للدفاع عن مناطق سيطرتها ولمنع التحام قوات الجيش القادمة من كرري بقوات الجيش في سلاح المهندسين، كما تحاول الدفاع عن شيريانها الأساسي-كبري شمبات.

تقوم المدفعية الثقيلة والمسيرات التابعة للجيش بالهجوم على قوات الميليشيا في شمبات لمنعهم من التقدم ومساندة قواتها في أمدرمان كما تسعى لتشتيتهم.

تَحول قوات الدعم السريع إلى حالة الدفاع وتحول الجيش إلى حالة الهجوم يعطي صورة واضحة عن فعالية خطة الاستنزاف التي وضعتها غرفة القيادة والسيطرة.

تغيّر موازين المعركة أمر جيد، خصوصاً أن قوات الدعم السريع لا تُجيد الدفاع بقدر ما تُجيد الهجوم، ولكن في نفس الوقت فإن قوات الجيش تحترف الدفاع كاستراتيجية أساسية، سيكون هناك الكثير من الخسائر فعسكرياً كُلفة الهجوم أعلى من الدفاع. نسأل الله أن يحفظ جنودنا ويُسدد رميهم.

نصر الله قوات شعبنا المسلحة.

أحمد الخليفة