



تهليل وسعادة المليشيا المهزومة بأنضمام كيكل إليها يؤكد هبوط الروح المعنوية لديها ومحاولتها ايجاد قشة تتعلق بها وهي تغرق ولو كانت هذه القشة هي كيكل صنم العجوة الذي لايغني ولايسمن من جوع..

إنضمام كيكل بقواته لايضيف أي بعد إستراتيجي يغير من الواقع شئ أو يخرج المليشيا من دائرة الهلاك التي دخلت إليها بقدميها أو يمثل لها طوق نجاة..

الجيش السوداني كتب النهاية للمغامرة الساذجة للمليشيا وأطاحت بطموحات آل دقلو وحليفها السياسي قحت..



#ام_وضاح