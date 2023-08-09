اللواء بنيامين: لم تحدث أي حوادث سرقة ماشية بين المسيرية ودينكا نقوك حتى الآن





أثرت الحرب في السودان بشكل كبير على الاستقرار في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، حيث وصل آلاف الفارين إلى المنطقة هربا من الحرب المستمرة منذ أشهر.

كما تأثرت عمليات قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي (يونيسفا) بشدة بسبب إغلاق المجال الجوي السوداني وصعوبة الحركة داخل السودان الذي يعتبر مركزا لوجستيا مهما للقوة الأممية، حيث اضطرت القوة إلى تغيير جميع طرق الإمداد، مما زاد التكاليف والتحديات اللوجستية.

للتعرف أكثر على تداعيات الحرب على منطقة أبيي وعمليات قوة يونيسفا، أجرينا حوارا مع اللواء بنيامين أولوفيمي سوير القائم بأعمال رئيس قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في أبيي(يونيسفا) وقائدها العام.

بدأنا الحوار مع اللواء سوير بسؤاله أولا عن دور القوة في حماية المدنيين والاستجابة لتدفقات النازحين واللاجئين إلى منطقة أبيي فقال:

القوة الأمنية المؤقتة للأمم المتحدة في أبيي مكلفة بالاهتمام بقضايا صندوق أبيي كما نسميه. وفيما يتعلق بحماية المدنيين، فهي إحدى المهام الرئيسية الممنوحة للقوة. تتم هذه الحماية باتباع نهج يشمل القوة بكاملها، حيث تعمل الشرطة العسكرية والمكونات المدنية وكذلك الوكالات الإنسانية في تآزر لتوفير تلك الحماية.

يلعب المكون العسكري دورا مهما حيث يسير ما نسميه بـ دوريات الثقة والأمان في الأماكن التي تمثل فيها مسألة حماية المدنيين مصدر قلق كبير، لضمان عدم وجود مخاطر أمنية على الأشخاص داخل الصندوق. وهذه المهام يتم تكملتها بالأعمال التي يقوم بها موظفو الاتصال المجتمعي.

أخبار الأمم المتحدة: كيف تدعم القوة الأممية الحوار بين المجتمعات. نحن نعلم أن أبيي بها العديد من القبائل القبلية المختلفة. لدينا المسيرية ولدينا الدينكا. هل لك أن تخبرنا عن ذلك؟

اللواء سوير: يعيش في صندوق أبيي الكثير من أصحاب المصلحة.

هناك المسيرية ودينكا نقوك والنوير وعناصر أخرى. هناك أيضا لاجئون من إريتريا.

لقد أنجزت القوة الكثير من المهام من خلال تعزيز الحوار بين المجموعات القبلية، خاصة بين قبيلتي المسيرية ودينكا نقوك. والأهم هو مؤتمر السلام المشترك لقادة القبائل الذي عقدناه في أيار/مايو 2022 في مدينة عنتيبي اليوغندية.

جمع هذا المؤتمر بين زعيمي القبيلتين، وقد تَمَكّنَا من التفاعل معا والانخراط لمدة يومين أو ثلاثة أيام تقريبا، وتَوصلا إلى نتيجة مفادها أن أفضل وسيلة للمضي قدما هي الاستمرار في الحوار وتعزيز السلام فيما بينهما.

ولكن الآن لدينا مشكلة رئيسية مرتبطة بالحركة الموسمية للماشية، ونحن ندرك أن هذا هو أحد الأسباب الرئيسية لاستمرار الصراع.

لذلك قمنا بتنظيم مؤتمر سلام لبحث هذه المسألة، وبعد ذلك عقدنا ما نسميه مؤتمر المعبر وقد كان ناجحا.

يشمل مؤتمر المعبر الممرات المختلفة التي تتم عبرها هجرات الماشية. وحتى الآن، أعتقد أن المجتمعات قد اتفقت على أن السبيل الأفضل لمناقشة القضايا المتعلقة بالهجرات هو من خلال الحوار والجلوس معا. ولم تحدث أي حوادث سرقة ماشية بين المسيرية ودينكا نقوك حتى الآن هذا العام.

أخبار الأمم المتحدة: كان للحرب في السودان تأثير مدمر على كل من السودان وجنوب السودان. هل يمكنك أن تشرح كيف أثرت هذه الحرب على عمل القوة الأمنية؟

اللواء سوير: من المؤسف أن تحدث هذه الأزمة في السودان، لأن السودان كان بالنسبة لنا المركز اللوجستي الرئيسي، حيث نحصل على الوقود وتدخل قواتنا ومعداتنا عبره. معظم الأشياء التي نستخدمها في القوة تأتي من السودان وحتى القوات يتم تناوبها عبر السودان. للأسف، توقف كل ذلك بسبب هذه الأزمة. فقد تم إغلاق المجال الجوي السوداني، وهناك صعوبة كبيرة في الحركة داخل السودان. لذلك يتعين علينا الآن استخدام جنوب السودان، وهو مسار أطول وأكثر تكلفة. لقد بدأنا في رؤية الكثير من النازحين يصلون إلى منطقة أبيي وهناك أيلاجئون وعائدون ووافدون جدد كما يسمونهم.

حتى الآن دخل إلى صندوق أبيي أكثر من 6 آلاف شخص. وهذا يشكل تحديا إنسانيا كبيرا للغاية. في الجزء الشمالي من أبيي، كان هناك موظفون أمميون تابعون لبعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس)، وقد تم إجلاؤهم بعد اندلاع الحرب. ولكن للتخفيف من هذا التحدي، فنحن على تواصل مع منسقة الشؤون الإنسانية في السودان ونائبة رئيس بعثة يونيتامس.

اتخذت بعثة يونيتامس ترتيبات لإرسال أشخاص من بورتسودان للمجيء إلى أبيي بهدف معالجة هذه التحديات الإنسانية. الجهود جارية أيضا لضمان وصول مواد الإغاثة الإنسانية إلى الجزء الشمالي من أبيي.

أما فيما يتعلق بتوفير الأمن للعائدين والوافدين الجدد والنازحين واللاجئين، فلدينا الكتيبة الباكستانية المتواجدة في الجزء الشمالي من أبيي، وهي توفر الحراسة الأمنية لهم وترافق القادمين إلى داخل الصندوق.

أخبار الأمم المتحدة: هل هناك أي قضايا أمنية ناجمة عن وصول هؤلاء العائدين الجدد من السودان إلى جنوب السودان؟

اللواء سوير: هناك مخاوف تتعلق بفرض جبايات عليهم كما يتعرضون أيضا للمضايقات، وقد تم إبلاغ القوة الأمنية المؤقتة بذلك ونحن نتعامل مع هذا الأمر.

نتحدث مع الوكالات الإنسانية كي تفتح مركز تجميع في الجزء الشمالي من أبيي. كما دعونا قادة قبيلتي المسيرية ودينكا نقوك إلى التحدث مع أنصارهم وتقديم ضمانات بوقف التحرش وفرض الجبايات على القادمين. لقد تواصلنا أيضا مع حكومة السودان لإبلاغها بهذه التحديات التي يواجهها العائدون من قبيلة دينكا نقوك. وحتى الآن، أعتقد أن الحكمة تسود.

لقد تحدثت عن كيف تمكنت القوة من تحقيق السلام بين المجتمعات المحلية. هل بإمكانك أن تحدثنا عن تواصل القوة مع النساء والشباب في أبيي؟

اللواء سوير: تدرك القوة أهمية المرأة والشباب في السلام والأمن. وكما تعلمون، فإن قرار مجلس الأمن رقم 1325 أكد بالفعل على أهمية مشاركة المرأة في عملية السلام.

لذا، فإن ما فعلته القوة الأمنية المؤقتة هو التأكد من أننا نتصدى للتقاليد والحواجز الثقافية التي تحول دون إشراك النساء في مبادرات السلام. لذلك لدينا مستشارات النوع الاجتماعي، ولدينا فرق التواصل المختلطة. لدينا أيضا الشرطيات. تعمل كل هذه الجسام معا للتأكد من وضع النساء في طليعة مفاوضات السلام، وجهود الوساطة وجميع المؤتمرات التي نعقدها.

كان لدينا تمثيل نسائي عندما ذهبنا إلى مؤتمر السلام المشترك الذي جمع القادة التقليديين في مدينة عنتيبي اليوغندية. كما قمنا بتسهيل حضور النساء والشباب لمؤتمر واو. كما تأكدنا من أن يكون لهم تمثيل في كل المؤتمرات الأخرى بما فيها مؤتمر المعبر. ولذلك قمنا أيضا بتشجيع النساء على تكوين مجموعات ومنظمات، حتى نتواصل معهن طوال الوقت للتأكد من أنهن جزء لا يتجزأ من عملية السلام هذه.

من الأمور الأخرى التي فعلتها القوة هي التأكد من أن الدول المساهمة بقوات حفظ السلام تدمج النساء في القوات التي تأتي بها لأن حافظات السلام أفضل في التواصل مع النساء، وقد كان لهذا الأمر أثر إيجابي على مهام القوة الأمنية.

أخبار الأمم المتحدة: أخيرا، هل بإمكانك أن تحدثنا عن بعض النجاحات التي حققتها القوة الأمنية والتحديات التي تواجهها الآن؟

اللواء سوير: أعتقد أن إعادة تشكيل القوة إلى قوة حفظ سلام متعددة الجنسيات قد حققت الكثير من النجاحات. تمكنا من الاستفادة من الخبرة المكتسبة من تعدد الجنسيات لضمان أن يكون هناك سلام وهدوء داخل أبيي. وقد انخفض معدل الهجمات القبلية بشكل كبير. ولدينا الآن تواصل أفضل على كافة الأصعدة لأنه يتعين علينا التعامل مع البلدين المضيفين. علينا أن نتعامل على المستويات الإدارية المحلية. وعلينا أن ننخرط على المستوى المجتمعي التقليدي. عملت القوة الأمنية المؤقتة أيضا لضمان انخفاض ظواهر سرقة المواشي.

كما ضمنت يونيسفا تدفق الإمدادات الإنسانية والمساعدات إلى المجتمع. لدينا أيضا ما نسميه بأنشطة البرمجة المشتركة، والتي تهدف إلى تعزيز القواسم المشتركة بين الأشخاص المقيمين في أبيي. وقد حققت البرمجة المشتركة نجاحا. أود الإشارة أيضا إلى الجهود التي تبذلها القوة لضمان إشراك الشباب بنشاط في جهود السلام داخل صندوق أبيي.