زاهي حواس ينتقد المضايقات التي يتعرض لها السياح في الهرم – فيديو





استنكر الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار، بعض المضايقات التي يتعرض لها بعض الزوار والسائحين في منطقة الأهرامات.

وعبر «حواس»، خلال لقائه ببرنامج «آخر النهار» مع الإعلامي تامر أمين، المعروض عبر فضائية «النهار»، عن أمله في تحويل الهرم إلى متحف مفتوح. وتابع: «نفسي الهرم يتحول من حديقة حيوان إلى متحف مفتوح يليق بمكانة مصر»، في إشارة لانتقاده بعض السلوكيات التي يتعرض لها السائح بالمنطقة.

وأضاف أن منطقة الأهرامات بها الكثير من المظاهر التي يشتكي منها السائح المحلي والعالمي، معقبًَا: «لما تروح الأهرامات تلاقي اللي يهبشك، واللي عاوز يركبك الجمل والحصان، حاجة بشعة وطبعًا كل السياح بتشتكي منها».

وتابع: «قرأت تصريحًا لإحدى السائحات على موقع إلكتروني، قالت فيه إنها لن تكرر زيارتها إلى مصر مرة أخرى بسبب المضايقات والتحرش».

وشدد «حواس» على أهمية تدريس مادة السياحة لطلاب المدارس الابتدائية، حتى يعلموا مدى تأثيرها على كل منزل، مؤكدًا أهمية احترام السائح؛ لأن السياحة مورد مهم للعملة الصعبة، وتصب في صالح الدخل القومي المصري.

“المصري اليوم”