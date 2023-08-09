“كل حاجة عندي أنثى” شاهد بالصور والفيديو: أول تعليق من المرأة المصرية التي زعم زوجها أنها طلعت راجل ليلة الدخلة





ردت سيدة مصرية تدعى هبة شعبان على إدعاء زوجها بتعرضه للخداع، واكتشافه ليلة زفافهما أنها تجمع صفات الذكورة والأنوثة معًا.

وقالت السيدة، أنها لم تكن تعلم أن لديها أي مشكلات في جهازها التناسلي، وأن بداية معرفتها من زوجها، الذي صارحها بذلك فور الدخول بها.

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وأوضحت السيدة، أنها كانت ذكرا وهي طفلة، ثم خضعت لإجراء عملية تحويل، لأنها ولدت بعيب خلقي في الأعضاء التناسلية الخارجية بسبب القرابة، وأجرت عملية إصلاح للأعضاء التناسلية الخارجية عندما كان لديها 9 شهور، مضيفة: “كل حاجة عندي لأنثى، وما فيش حاجة تثبت إن أنا ذكر، وبطالب بالعرض على الطب الشرعي”.

وأكدت أن كلام زوجها عاري تماما من الصحة، مشيرة إلى الحديث الذي دار بينها وبين زوجها والذي جعلها في حالة انهيار:”زوجي قالي يوم الدخلة قبل أي حاجة: إنتي كنتي ولد وعملتي عملية تحويل وأنتي صغيرة.. كنت في حالة ذهول.. وصرخت وانهارت وبكيت.. وكلمت أهلي.. وطلبت أرجع لأهلي ورفض”.

وأوضحت أنه لم ينفصل عنها وظلت في منزله طوال 7 أشهر، هي مدة زواجها منه، كما أنها حملت منه وتعرضت للإجهاض بسبب اعتدائه عليها بالضرب المبرح، مضيفة: “”كذاب ودخل عليا.. وحصلي إجهاض بسببه.. وفضلت متجوزاه 7 شهور.. حملت منه وأجهضني بسبب ضربه ليا”.

وأشارت إلى أن أهل زوجها كانوا طمعانين فيهم، وأن والدها كان ينفق على زوجها، وأن أم زوجها قالت لها “خلي أبوك يدفع 70 ألف جنيه ثمن العفش وأنا أعيشك”. “صحيفة المرصد السعودية”.