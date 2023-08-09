شاهد بالفيديو.. الإعلامي السوداني حازم حلمي يقدم فاصل من الرقص الأفريقي المثير خلال حفل بجوبا





نشر الإعلامي السوداني الشاب حازم حلمي مقطع فيديو على حسابه الرسمي عبر عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خطف به الأضواء.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد قدم حازم خلال المقطع فاصل من الرقص الأفريقي الجميل وذلك خلال حفل بعاصمة دولة جنوب السودان جوبا.

https://fb.watch/mjxlfR7wBe/

الجدير بالذكر أن الإعلامي الشاب كان قد توجه لجوبا لمشاركة أحد أصدقائه المقربين من جنوب السودان الأفراح بمناسبة زواجه, وكتب حازم على المقطع (قليل من الرقص قبل حفل الزفاف و التدريب..زواج صديقي مايك من جنوب السودان).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين