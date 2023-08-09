شاهد بالفيديو.. بشكل كوميدي.. ناشط سوداني يكشف معاناة سكان الخرطوم الذين نزحوا إلى الولايات مع النوم في (الحوش) والاستيقاظ المبكر





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو كوميدي حقق أعلى نسبة تفاعلات على المواقع الاسفيرية والسوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي يقوم بكشف معاناة سكان الخرطوم الذين نزحوا إلى الولايات مع الحرب الدائرة في الخرطوم منذ أبريل الماضي.

وكشف الناشط وفي إطار كوميدي عن المعاناة التي تواجه نازحي الخرطوم مع النوم في “الحوش” عبر إخراج “السرير” في المساء والاستيقاظ مبكراً مع طلوع الشمس لإرجاعه مكانه بالداخل.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين