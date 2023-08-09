شاهد بالفيديو.. مواطن سوداني يوثق اللحظات الأولى لاندلاع شرارة الحرب في الخرطوم من داخل الطائرة التي كانت في طريقها للإقلاع





وثق ناشط سوداني عبر كاميرا هاتفه المحمول اللحظات الأولى لاندلاع الحرب الدائرة الآن في الخرطوم بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد قام المواطن بتصوير اللحظة الأولى للحرب والتي انطلقت من مطار الخرطوم الدولي في الخامس عشر من أبريل الماضي.

وطالب المواطن الذي كان في طريقه لمغادرة الخرطوم ومن داخل الطائرة طرفي النزاع بنقل صراعهم خارج الخرطوم تفادياً لما سيحدث بسبب الحرب وهو ما حدث بالفعل.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين