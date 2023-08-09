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شاهد بالصورة والفيديو.. باحساس عالي وصوت جميل مطرب سعودي يغني رائعة الفنان السوداني الراحل هاشم ميرغني (انتي وأنا)

2023/08/09
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تداولت صفحات فنية تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو وجد حظه من التداول والشهرة.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد حمل المقطع تفاصيل أعجبت المتابعين وتمثلت في ترديد المطرب السعودي جاسم الرشيد لرائعة الفنان السوداني الراحل هاشم ميرغني (انتي وانا).

المطرب السعودي الشاب نال اعجاب المتابعين بعد أن تغنى بالأغنية باحساس عالي وصوت جميل ولم يحاول تغيير طريقة أدائها التي قدمها بها الراحل المقيم هاشم ميرغني.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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