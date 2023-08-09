صلاح الدين عووضه: موتوا بغيظكم !





موتوا بغيظكم !

قال نبينا الكريم:

أنا النبي لا كذب….أنا ابن عبد المطلب

واقتباساً من قول خير خلق الله هذا أقول : أنا صاحب بالمنطق ولا كذب..

فلم يحدث أن تنبأت بشيء ولم يقع..

ولم يحدث أن ناصرت فكراً أو توجهاً أو حراكاً ولم ينتصر..

ولم يحدث أن عاديت فكراً أو توجهاً أو حراكاً ولم ينهزم..

وراجعوا – على سبيل المثال – منشورنا باسم (قاب قوسين أو أدنى)..

وذلك قبل أن يعلم أي شخص بحقيقة ما حدث..

ثم انظروا – كمثال آخر – لما صارت إليه جماعة قحت…أو قحط..

وموتوا بغيظكم !.

صلاح الدين عووضه

9/8/2023