



أنت يا ياسر عرمان أنت مستشار لمليشيا الدعم السريع لفترة وقريب من حميدتي والراجل ما قصر معاك ..

سمح لما الجنجويد أحتاجوك تسافر تقعد في فنادق القاهرة

لشنو ما أنت رجل عسكري وكنت متمرد وشايل سلاح !

طيب ما تشيل سلاحك وتنزل أرض المعركة وتقاتل مع الجنجويد ديل !ما هو ما ممكن تأكل خيرهم وتنسي زولهم ،!!

أصلًا انت كزول ياسر عرمان كل عمرك مهزوم من الجيش مشيت قاتلت في الجنوب الجيش هزمك مشيت اتمردت في جبال النوبة الجيش هزمك جريت زمان دارفور مع الحركات الجيش هزمك !

ودا سبب كرهك للجيش وإنضمامك للدعم السريع لانك تجرعت هزيمة الجيش ليك ..

المهم ما علينا هسي خليك راجل عندك ولاء وبتحفظ الجميل لحمدان دا وانزل الخرطوم وأنضم بسلاحك لمليشيا الدعم السريع انت رجل ما محتاج الجنجويد يستنفرك

( تعال براك انت وهواك نسام شتاء وضُل العصر طولت وين وين ياخ تعال اقعد براك والجيش يجغمك )

ياسر عرمان أنزل الميدان مع الجنجويد ورد لحميدتي قليل من دينه عليك …

عائشة الماجدي

