تركوا الاحتيال عن طريق (ما عرفتني/حول لي بنكك).. تعرف على أحدث طريقة احتيال في السودان





تركوا الاحتيال عن طريق (ما عرفتني/حول لي بنكك) واتجهوا جميعاً للاتصال بأرقام الهواتف المبذولة في صفحات وقروبات الفيسبوك المرفقة بصور السيارات المنهوبة،

وذلك بعد تغييرهم لصور بروفايلاتهم في الواتساب بصور لابسي الكدمول، عارضين على المنهوب الحضور لاستلام السيارة،

ثم وبعد اعتذاره المؤكد لاستحالة الحضور يعرضون عليه إخراج السيارة بمقابل مالي.. ورهانهم أن سيد الرايحة بفتش خشم البقرة وصاحب الحاجة أرعن!

حسين ملاسي

