



يا جماعة:

شنو الحكاية بتاعت انو كل شويا مشرف قروب عمل ليهو صندوق (ختّة) وزاغ بالصندوق !!؟

– حتى لو قلنا بإباحة الصندوق على رأي من قال بجوزاه: ما ممكن تدي قروش لزول معرفتك بيهو انو هو أدمن قروب بس وبدون أي توثيقات..!

– والاحتيال ده تلقاهو أكتر في القروبات النسائية. الواحدة تعمل ليها قروب وتعلن فيهو عن صندوق (بالضولار) وتشيل الصرفة الأولى وتزوغ!.

– اتواصلت مع 5 منهم كواسطة خير عشان يرجع للناس قروشهم الواحد فيهم يقول ليك: المتضرر يمشي القانون وهو عارف ما قانون الأيام دي.

– المال البتشيلوا يا بتاع الصندوق وتزوغ بيهو ده مال حرام لأنك أكلت أموال الناس بالباطل وأنت داخل في قوله تعالى (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتُدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون).

– ما تخش في صندوق أنت ما عارف أمينه معرفة شخصية بعد أخذ الضمانات الكافية. ولو ما لقيت ما شرط إنك تدخل صندوق.. أمسك قروشك عليك.

إيهاب إبراهيم الجعلي