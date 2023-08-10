شاهد .. شمس الكويتية تصف مدير منظمة الصحة العالمية بالنعال وتسأل وين بيته!!





من صاحبة اللسان الطويل “شمس الكويتية”، يواجه مدير منظمة الصحة العالمية “الإثيوبي” تيدروس أدحانوم غيبرييسوسفي، انتقاداً حاداً هذه المرة.

في آخر تدويناتها على صفحتها الخاصة وصفت شمس الكويتية مدير عام “منظمة الصحة العالمية” تيدروس أدهانوم ، بـ”النعال”، بسبب تصريحاته الأخيرة عن الوباء المقبل “إكس”.

ونشرت الفنانة الخليجية صورة غيبريسوس وإعلان المنظمة الدولية وغرّدت: “استعدوا للوباء X القاتل قريباً”، معلّقةً في حسابها : “أحد يدلّني على هذا النعال وين بيته”.