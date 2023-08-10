شاهد بالفيديو.. شاب سوداني وفتاة سودانية يقدمان فاصل من الرقص المثير على أنغام الربابة داخل إحدى الشقق خارج السودان ويحصلان على نقطة بالعملة الأجنبية





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو أثار ضجة واسعة على السوشيال ميديا وعلى الصفحات التي قامت بنشره.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول شاب سوداني وفتاة سودانية وهما يتبادلان الرقص المثير على أنغام أغاني الربابة.

https://www.facebook.com/reel/1298521870748740

وحصل الثنائي على نقطة بالعملة الأجنبية من صديق لهم أثناء تقديمهما وصلة الرقص داخل إحدى الشقق في إحدى الدول خارج السودان.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين