راشد عبد الرحيم: الحسم الدبلوماسي





اليوم يصطف السودان كله في معارك الحسم فقد سجلت الدبلوماسية السودانية موقفا وطنيا قويا في الامم المتحدة عندما وقفت بعثتنا في الامم المتحدة لتعلن ان المبعوثين الدوليين الذين تسببوا في إشعال الحرب لا مكان لهم في قضايا السودان ، قال مندوب السودان الدائم في الامم المتحدة أن مخاطبة الممثل الاممي المطرود من السودان بيريس فولكر ستسجل حالة أخري وستكون هذه المرة إنهاء مهمة البعثة الاممية في السودان ، الحرب في السودان كانت نتيجة المواقف المنحازة لصف للمتمردين ونسختهم المدنية مركزية الحرية والتغيير التي وجدت الظهير الدولي لها في فولكر وبعثته .

السودان كله اليوم في أرض المعركة ليس الجيش وحده بل الدبلوماسية والشعب السوداني الابي .

الخارجية السودانية تحركت منذ بداية الحرب في كافة الميادين ، وبعد حسم الذراع الخارجي الدولي أمس تبقي الحسم الداخلي بتطهير الخارجية من ازلام قحت وأبواق التمرد التي تستغل مواقعها سواء من داخل الخارجية أو عبر تحركها في المنابر الخارجية ، وفود قحت في الخارج تحتاح لحسم هي وكل جهة أو افراد سودانيين يتحركون في قضايا السودان دون تفويض من الدولة ، كل دولة تستقبل هذه الاجسام المنبوذة والافراد الخارجون علي بلدهم ينبغي أن تحسم وكما طرد فولكر ينبغي ان تبعد أي بعثة في الخرطوم تعلن إنحيازها للتمرد وداعميه في معركة الكرامة الوطنية ، السودان تعرض لمواقف دولية كثيرة وكلما إتخذ السودان موقفا قويا تعززت مكاسبه وما تم الامس في الامم المتحدة كسبنا به موقف الصين وروسيا وسويسرا والبانيا والجابون وهي الدول التي تحدثت وأدانت التمرد وحذرت من التدخل الخارجي في الشأن السوداني وحتي الولايات المتحدة قالت أن أي تدخل خارجي سيزيد من تفاقم الاوضاع .

بل قالها وبصوت عالي

مندوب الإكوادور الذي أعلن أنه ( يجب معاقبة من يقومون بقتل وحرق منازل المواطنين وتهجيرهم بسبب الاثنية ) .

البركاوي مطلوب دوما لحسم المعارك الخارجية .

راشد عبد الرحيم